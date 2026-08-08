Σέρρες: Τι λέει πραγματογνώμονας για το σοκαριστικό τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκαν μητέρα και γιος

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες. Ένας 21χρονος και η 43χρονη μητέρα του έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε έξω από την Παλαιοκώμη, όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας.

«Είμαι κανονικά στη λωρίδα μου, στα 75 με 80 χλμ γιατί εκεί τόσο πρέπει να πας, δεν μπορείς να πας παραπάνω, και ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο, έχει χάσει τον έλεγχο από την πάνω πλευρά, από το Μικρό Σούλι που λέμε, Έχει χάσει τον έλεγχό του, έχει φύγει στο αντίθετο ρεύμα με μένα, προσπαθεί να γυρίσει τα τιμόνια και εγώ κοιτάω να φύγω αριστερά για να μπορέσω να γλιτώσω. Δεν τον πρόλαβα και έπεσε πάνω μου και έγινε αυτό που έγινε», δήλωσε χθες στο Mega ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού.

Η εκτίμηση πραγματογνώμονα

Τη δική του εκτίμηση για το σοκαριστικό τροχαίο έδωσε ο Γεώργιος Καρύδας, πραγματογνώμονας και ειδικός αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων με έδρα τις Σέρρες μιλώντας στο protothema.gr.

«Το ΙΧΕ, από ό,τι φαίνεται, είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αρκετά υψηλότερη από τα επιτρεπόμενα όρια της συγκεκριμένης οδού. Το ελαφρύ φορτηγό κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κατεύθυνσής του», αναφέρει αρχικά ο κ. Καρύδας. Και συνεχίζει: «Από το βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο οδηγός του ΙΧΕ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και αναπόφευκτα συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό».

Όσον αφορά τους παράγοντες που, σύμφωνα με την εκτίμησή του, οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου, ο κ. Καρύδας επισημαίνει:

«Κύρια αιτία απώλειας ελέγχου του οχήματος είναι η υψηλή ταχύτητα, η οποία σε συνδυασμό με τη μορφή της οδού στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι τοξοειδής, και λόγω του φαινομένου της φυγόκεντρου δύναμης, το όχημα ακολούθησε πορεία που το ώθησε προς τα έξω και συγκεκριμένα στο αντίθετο ρεύμα κατεύθυνσης, με αποτέλεσμα την πρόκληση του τραγικού δυστυχήματος».

Καταγράφηκε σε βίντεο η σύγκρουση

Η στιγμή της σοκαριστικής σύγκρουσης έχει καταγραφεί σε βίντεο καθώς ο οδηγός του φορτηγού είχε το κινητό του στο ταμπλό του οχήματος και έκανε ζωντανή μετάδοση στο Facebook τη διαδρομή. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πορείας του και σε ελάχιστο χρόνο να συγκρούεται με το φορτηγό.

«Τα έχασα όλα»

«Έχασα και τη γυναίκα και το παιδί μου. Πήγαιναν για δουλειά, δεν ξέρω τι έγινε, τα έχασα όλα», δήλωνε χθες ο σύζυγος της 43χρονης και πατέρας του 21χρονου που έχασαν τη ζωή τους.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίπολης.