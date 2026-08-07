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Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Αρχείο Intime
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή των Σερρών, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.

Σέρρες

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