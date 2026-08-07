Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε περιοχή των Σερρών, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 07:30 στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.