Αγγελούδης: Τα 4 αιτήματα στην κυβέρνηση – Άγιος Μηνάς, δύο πρώην στρατόπεδα για parking, καθαρισμός Θερμαϊκού και λόφος Τούμπας

Με τέσσερα αιτήματα που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και θα αναδείξουν την ιστορία της, προσήλθε στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Αγγελούδης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο, ο ίδιος έθεσε μια σειρά από αιτήματα στην κυβέρνηση τονίζοντας πως συνάντησε θετική ανταπόκριση από πλευράς κυβέρνησης και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από αυτά.

Παραχώρηση του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά

Το πρώτο ζήτημα που έθεσε στον πρωθυπουργό ο κ. Αγγελούδης, είναι η παραχώρηση όλου του συγκροτήματος του Αγίου Μηνά, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. «Είναι αίτημα πλέον του Δήμου Θεσσαλονίκης, ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο», σημείωσε λέγοντας ότι αποτελεί πλέον τον μοναδικό εγκαταλελειμμένο χώρο στο κέντρο της πόλης, με τον Δήμο να ζητά τη μακροχρόνια παραχώρησή του σε αυτόν. «Ζητούμε να έρθει στην κυριότητά μας ώστε μετά την παραχώρηση να ξεκινήσουμε τις μελέτες για την ανάπλαση του χώρου και αμέσως μετά τη δημοπράτησή του», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ανάδειξη του λόφου της Τούμπας

Επιπλέον ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε στον λόφο της Τούμπας και στο αίτημά του προς την κυβέρνηση για ανάδειξη του χώρου. Στάθηκε στις ανασκαφές που γίνονται στο σημείο από το ΑΠΘ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων και η οποία –όπως τόνισε- ανέδειξε σημαντικά ευρήματα. «Έχουν βρεθεί αντικείμενα τα οποία ανατρέχουν στον 13ο π.Χ. αιώνα». Όπως υπογράμμισε, αυτό σημαίνει πως η Θεσσαλονίκη πέρα από την ιστορική της καταγραφή για τη δημιουργία της πόλης, έχει ένα παρελθόν το οποίο πηγαίνει άλλα 1.300 χρόνια πίσω. «Ζήτησα από τον πρωθυπουργό να εντάξει τη δημοπράτηση του έργου τους επόμενους μήνες», ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου ο κ. Αγγελούδης.

Δύο πρώην στρατόπεδα για parking

Επιπλέον ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης έθεσε το μείζον ζήτημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη, ζητώντας από τον πρωθυπουργό την παραχώρηση της χρήσης δύο πρώην στρατοπέδων στην ανατολική πλευρά της για τη δημιουργία νέων θέσεων. Όπως είπε, πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και την πρώην Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, χώρους για τους οποίους έχει ήδη σταλεί το σχετικό αίτημα και προς το υπουργείο Άμυνας, όπου και ανήκουν. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε η παραχώρηση της χρήσης των χώρων ώστε μετά από παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης να δημιουργηθούν περίπου 600 νέες θέσεις στάθμευσης.

Να δοθεί οριστική λύση στον καθαρισμό του Θερμαϊκού

Παράλληλα ο κ. Αγγελούδης ζήτησε να δοθεί οριστική λύση στον καθαρισμό του Θερμαϊκού με την ανάθεση σε έναν και μόνο φορέα. «Να πάρει η κυβέρνηση με παρέμβαση του πρωθυπουργού μια πρωτοβουλία για οριστική λύση. Να αναλάβει ένας φορέας ο οποίος θα σχετίζεται με το υπουργείο Περιβάλλοντος και τη χρηματοδότηση που θα μπορεί να έχει, ώστε να δοθεί μια οριστική λύση», υπογράμμισε.

215 προσλήψεις για κάλυψη κενών σε ειδικότητες τεχνικού προσωπικού

Τέλος ο κ. Αγγελούδης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να δρομολογηθούν 215 προσλήψεις –κυρίως τεχνικού προσωπικού- στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς – όπως είπε- σήμερα υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε αρκετές ειδικότητες.

Παράταση για την ολοκλήρωση των πεζοδρομίων

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο κ. Αγγελούδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ανάπλασης των δέκα δρόμων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν προχωρά με τους ρυθμούς που θα έπρεπε προκαλώντας την αγανάκτηση των πολιτών. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ζήτησε να δοθεί παράταση του προγράμματος μέχρι το τέλους του χρόνου, έτσι ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν.

Στοίχημα να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της ΔΕΘ εντός χρονοδιαγράμματος

Ακόμα ο κ. Αγγελούδης μίλησε και τα τη συζήτηση που είχε με τον πρωθυπουργό για την ανάπλαση της ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας πως έθεσε το ζήτημα της ολοκλήρωσης του έργου εντός χρονοδιαγράμματος. Υπογράμμισε πως η ΔΕΘ – Helexpo που υλοποιεί την ανάπλαση θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την ολοκλήρωσή της έως το 2030, ενώ στην κατεύθυνση αυτή θα είναι και όσοι παρακολουθούν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.