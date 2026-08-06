Φωτιά στη Σκύρο – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στην Σκύρο για φωτιά στο Νότιο μέρος κοντά σε παραλία του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού της Σκύρου και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κολυμπάδα νήσου Σκύρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 α/φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. August 6, 2026

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.