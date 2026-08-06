MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Σκύρο – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στην Σκύρο για φωτιά στο Νότιο μέρος κοντά σε παραλία του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού της Σκύρου και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

Σκύρος Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Στον εισαγγελέα σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin – Πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κυψέλη: Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο με τον 26χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μεξικό: Σύλληψη πρώην κυβερνήτη για υπόθεση εξαφανισμένων φοιτητών

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Η Μαρίνα Βερνίκου έπιασε λαγοκέφαλο – “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ταξιδιώτης πάει διακοπές στην Πάρο για… έναν μήνα – “Έχω εγώ τον τρόπο”