Φωτιά στη Σκύρο – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026) στην Σκύρο για φωτιά στο Νότιο μέρος κοντά σε παραλία του νησιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr η πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην παραλία Κολυμπάδα.
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νησιού της Σκύρου και επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Κολυμπάδα νήσου Σκύρου. Κινητοποιήθηκαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 4 α/φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.