Βλέπεις “πρόσωπα” και φιγούρες εκεί που δεν υπάρχουν; Ζεις ένα κοινό ψυχολογικό φαινόμενο

Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να κοιτάζει την πρίζα στον τοίχο και να βλέπει ένα σοκαρισμένο φατσάκι; Μήπως η μάσκα του αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο απέναντι σου φαίνεται επιθετική ή χαμογελαστή; Μην ανησυχείς, είμαστε πολλοί. Αυτό που βιώνεις είναι ένα εντυπωσιακό, έμφυτο παιχνίδι του μυαλού σου που ονομάζεται παρειδωλία και η επιστήμη έχει μια συναρπαστική εξήγηση για το πώς ο εγκέφαλός σου δημιουργεί «νόημα» από το απόλυτο τίποτα.

Τι ακριβώς είναι η παρειδωλία;

Με απλά λόγια, η παρειδωλία είναι η τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου να αναγνωρίζει οικεία μοτίβα, κυρίως ανθρώπινα πρόσωπα σε τυχαία, άψυχα αντικείμενα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πρόσωπα. Είναι ο λόγος που βλέπεις ζώα στα σύννεφα, φιγούρες στον κορμό ενός δέντρου ή ακόμα και ολόκληρες μορφές στην επιφάνεια της Σελήνης.

Το πιο απίστευτο; Δεν βλέπεις απλά ένα πρόσωπο, αλλά του αποδίδεις συναίσθημα και προσωπικότητα. Μπορείς μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να αποκωδικοποιήσεις αν μια τοστιέρα δείχνει λυπημένη, αν το μπροστινό μέρος ενός κτιρίου δείχνει θυμωμένο, ή αν ένα μοτίβο φαίνεται «αρσενικό» ή «θηλυκό».

Γιατί το μυαλό σου σε «γελάει»;

Για δεκαετίες, οι νευροεπιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί το οπτικό μας σύστημα αντιδρά τόσο αστραπιαία σε αυτά τα ψεύτικα ερεθίσματα. Η απάντηση βρίσκεται στη δομή του εγκεφάλου μας και στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.

Η αστραπιαία επεξεργασία του εγκεφάλου:

Έρευνες στον τομέα της νευροεπιστήμης, όπως μελέτες του MIT και του University of Sydney, έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλός σου επεξεργάζεται τα πρόσωπα παρειδωλίας χρησιμοποιώντας τους ίδιους ακριβώς νευρωνικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για τα πραγματικά ανθρώπινα πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται FUS (Fusiform Face Area). Η διαδικασία αυτή συμβαίνει μέσα σε μόλις 100 έως 200 χιλιοστά του δευτερολέπτου πολύ πριν συνειδητοποιήσεις καν ότι κοιτάζεις ένα άψυχο αντικείμενο!

Ένα εξελικτικό υπερόπλο επιβίωσης:

Γιατί όμως η φύση μας προίκισε με αυτή την ιδιότητα; Η επικρατέστερη επιστημονική θεωρία υποστηρίζει ότι πρόκειται για μηχανισμό επιβίωσης. Για τους προγόνους μας, το να μπερδέψουν έναν θάμνο με ένα αρπακτικό ή έναν εχθρό δεν είχε κανένα κόστος, απλά τρόμαζαν χωρίς λόγο. Αντίθετα, το να προσπεράσουν ένα πραγματικό αρπακτικό επειδή δεν το αναγνώρισαν εγκαίρως, σήμαινε βέβαιo θάνατο. Έτσι, η εξέλιξη «προγραμμάτισε» τον εγκέφαλό μας να είναι υπερβολικά ευαίσθητος στην ανίχνευση μορφών.

Η «κοινωνική» πλευρά της παρειδωλίας:

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ έδειξε ότι ο εγκέφαλος όχι μόνο αναγνωρίζει το πρόσωπο στο αντικείμενο, αλλά επεξεργάζεται και την έκφραση του συναισθήματος χρησιμοποιώντας τα ίδια κανάλια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί στις κοινωνικές μας αλληλεπιδράσεις. Αν κοιτάξεις πολλά «θυμωμένα» αντικείμενα στη σειρά, το επόμενο ουδέτερο πρόσωπο που θα δεις θα σου φανεί πιο χαρούμενο!

Από το «πρόσωπο στον Άρη» μέχρι τον Ιησού στο τοστ

Η παρειδωλία είναι υπεύθυνη για μερικά από τα πιο διάσημα παγκόσμια φαινόμενα:

Το πρόσωπο στον Άρη : Η περίφημη φωτογραφία του Viking 1 το 1976 που πυροδότησε σενάρια για εξωγήινους πολιτισμούς.

: Η περίφημη φωτογραφία του Viking 1 το 1976 που πυροδότησε σενάρια για εξωγήινους πολιτισμούς. Θρησκευτικές απεικονίσεις: Εικόνες αγίων ή του Ιησού που «εμφανίζονται» σε καμένα τοστ, πόμολα ή κορμούς δέντρων.

Εικόνες αγίων ή του Ιησού που «εμφανίζονται» σε καμένα τοστ, πόμολα ή κορμούς δέντρων. Βιομηχανικός σχεδιασμός: Έρευνα επίσης έχει δείξει ότι εταιρείες αυτοκινήτων σχεδιάζουν επίτηδες τα φανάρια και τις γρίλιες των οχημάτων ώστε να θυμίζουν «άγρια» ή «φιλικά» πρόσωπα, επηρεάζοντας υποσυνείδητα την αγοραστική σου συμπεριφορά.

Την επόμενη φορά που θα δεις έναν «σοβαρό» τοίχο ή ένα «χαμογελαστό» φλιτζάνι καφέ, μην το προσπεράσεις. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι κουβαλάς έναν υπερυπολογιστή στο κεφάλι σου, εκπαιδευμένο επί εκατομμύρια χρόνια να σε κρατάει ασφαλή, κοινωνικό και συνδεδεμένο με τον κόσμο γύρω σου.

Πηγή: ladylike.gr