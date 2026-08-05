Ο καλύτερος τρόπος για να αποθηκεύσετε τα σταφύλια ώστε να διαρκέσουν περισσότερο

Νόστιμα και θρεπτικά τα σταφύλια είναι από τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά φρούτα. Για να τα ευχαριστηθούμε όμως πρέπει να τα συντηρούμε σωστά.

Τα σταφύλια είναι τόσο τραγανά και γλυκά που θα μπορούσαμε άνετα να τα τρώμε καθημερινά όλο το καλοκαίρι. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει όχι μόνο να βρούμε τα καλύτερα της αγοράς αλλά και να τα αποθηκεύσουμε σωστά ώστε να μην χάσουν τη φρεσκάδα τους και χαλάσουν. Άλλωστε τα σταφύλια δεν τρώγονται μόνο ωμά αλλά μπαίνουν σε γλυκά και αλμυρά πιάτα οπότε μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα και να τη διαχειριστούμε αναλόγως.

Τα σταφύλια πρέπει να μένουν μακριά από υγρασία

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν αγοράσουμε σταφύλια λοιπόν είναι να τα βγάλουμε από την πλαστική σακούλα. Αν τα βάλουμε μαζί της στο ψυγείο θα έχουν υγρασία και θα χαλάσουν γρήγορα. Το καλύτερο είναι να τα τυλίξουμε σε χαρτί κουζίνας που ρουφάει τα υγρά και ύστερα να τα βάλουμε στην ψύξη. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα πλύνουμε πριν τα αποθηκεύσουμε γιατί θα κρατήσουν νερά. Ιδανικά, στρώστε το συρτάρι του ψυγείου ή ένα μεγάλο τάπερ με 2-3 φύλλα χαρτιού, ακουμπάμε πάνω τα σταφύλια και σκεπάζουμε με λίγο χαρτί ακόμα.

Σε βάζο στην κατάψυξη κρατάνε μέχρι ένα χρόνο

Για να μπουν τα σταφύλια στην κατάψυξη θέλουν οπωσδήποτε καθάρισμα και πλύσιμο. Αφού βγάλουμε λοιπόν τις ρόγες από τα τσαμπιά και τις πλύνουμε πολύ καλά τις αραδιάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίξουν και να στεγνώσουν εντελώς. Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα δίσκο, απλώνουμε πάνω τα στεγνά σταφύλια και τα βάζουμε στην κατάψυξη για 4-5 ώρες να παγώσουν καλά. Αυτό το κάνουμε για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και να μπορούμε να πάρουμε όσα θέλουμε κάθε φορά. Ύστερα τα μεταφέρουμε σε τάπερ ή βάζο που κλείνει αεροστεγώς και τα βάζουμε ξανά στην κατάψυξη.

Το υπερθρεπτικό σταφύλι

Τα σταφύλια είναι πλούσια σε βιταμίνης Α, C και Κ γι αυτό μας βοηθούν να κάνουμε αποτοξίνωση. Επίσης περιέχουν φυτικές ίνες και ηλεκτρολύτες άρα συντελούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και είναι ό,τι πρέπει για μετά την άσκηση επειδή είναι ενυδατικά. Όσο για τις θερμίδες έχουν 65 στα 100 γρ.

Πηγή: bovary.gr