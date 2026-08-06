MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στην Aγία Μαρίνα Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/8) σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

Υπενθυμίζεται πως η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Στην περιοχή σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Ηλεία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Eurostat: Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με την υψηλότερη καθημερινή χρήση καπνού στην ΕΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μαρούσι: Συνελήφθη 35χρονος σε προαύλιο σχολείου για διακίνηση ναρκωτικών

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κώστας Τουρνάς για Γιώργο Μαρίνο: “Δυστυχώς δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Πανηγύρι Αγίου Μάμα: Με 20 νέες ταβέρνες και εκατοντάδες επαγγελματίες θα πραγματοποιηθεί το φετινό πανηγύρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μαρία Σάκκαρη: Ξημερώματα Σαββάτου ο αγώνας της με την Γκοφ στο Τορόντο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως σήμερα