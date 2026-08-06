Φωτιά στην Aγία Μαρίνα Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/8) σε γεωργική έκταση στην Αγία Μαρίνα Ηλείας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Aγία Μαρίνα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026

Υπενθυμίζεται πως η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 3).

Στην περιοχή σπεύδει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.