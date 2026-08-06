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Θεσσαλονίκη: Ινδός που διέμενε παράνομα στη χώρα χτύπησε γυναίκα και της άρπαξε την τσάντα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένας 30χρονος από την Ινδία συνελήφθη για ληστεία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 30χρονος με χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσε τσάντα από διερχόμενη γυναίκα χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Σίνδου. Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι στερείται εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στην ελληνική επικράτεια.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Θεσσαλονίκη

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