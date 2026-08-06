Κυψέλη: Στην Ευελπίδων ο Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης – Επιμένει πως είναι αθώος

Ενώπιον ανακριτή οδηγείται σήμερα (06.08.2026) ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος συνεχίζει και επιμένει πως δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του θύματος. Ισχυρίζεται πως βρήκε τη σορό της γυναίκας μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματος όπου διέμενε προσωρινά και πάνω στον πανικό του, την έβαλε στην βαλίτσα και την παράτησε στην Κυψέλη.

Στην πολυσέλιδη κατάθεσή του περιγράφει ότι το βράδυ της 15ης Ιουλίου μπήκε στο μπάνιο και αντίκρισε τη γυναίκα πεσμένη στο πάτωμα.

«Της μίλησα δύο – τρεις φορές, αλλά δεν απαντούσε. Πάγωσα. Μου κόπηκαν τα πόδια», φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς.

Ταυτόχρονα «δείχνει» ως υπεύθυνο και έναν ηλικιωμένο, που σύμφωνα με τον ίδιο, συνάντησε τυχαία σε στάση λεωφορείου αμέσως μετά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα.

Δείτε τη στιγμή που μεταφέρει τη σορό της Βρετανίδας:

Κατά την κατάθεσή του, ο ηλικιωμένος τού συστήθηκε ως εργαζόμενος σε δημόσιο νοσοκομείο και φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό, λέγοντάς του ότι διαφορετικά «θα βρει τον μπελά του». Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του προσώπου αυτού.

Μέχρι στιγμής έχει παραδεχθεί πως έκλεψε το κινητό της 38χρονης, με το οποίο έστελνε μηνύματα στους συγγενείς της ώστε να δείξει πως είναι ζωντανή.

Ομολόγησε ότι πήρε τις κάρτες τραπέζης της για να τραβήξει τα χρήματα που είχε στους λογαριασμούς της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την επόμενη ημέρα συνάντησε ξανά τον ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε χρήματα για να μεταφέρει εκείνος τη βαλίτσα με τη σορό και να μη τον καταγγείλει στις Αρχές.

Όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης για να κάνει αναλήψεις και να του δώσει χρήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή του. Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία χθες για να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.