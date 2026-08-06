Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης με 40άρια και ισχυρά μελτέμια

Ανοδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται από το Σάββατο 8/8.

Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός – «40άρια» το Σαββατοκύριακο

Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά και μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς, ενώ σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ.

Από το Σάββατο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς.

Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στην Kεντρική Μακεδονία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και στο Άργος.

«Κοκτέιλ» ζέστης και μελτεμιών

Η Χριστίνα Ρήγου κάνει λόγο για «περίεργο κοκτέιλ» ζέστης και ισχυρών μελτεμιών, επισημαίνοντας ότι η ατμόσφαιρα παραμένει ιδιαίτερα ξηρή.

Όπως εξηγεί η μετεωρολόγος, οι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 7 μποφόρ, την ώρα που η θερμοκρασία θα ανεβαίνει σταδιακά.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών.

«Θερμότερη φάση που κορυφώνεται 8-10 Αυγούστου» -Η ανάρτηση Κολυδά

«Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση, η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει.

Για το επόμενο δεκαπενθήμερο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε μια θερμότερη φάση η οποία φαίνεται να κορυφώνεται γύρω στο διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου, με υψηλότερες θερμοκρασίες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η εικόνα παραμένει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η αξιοπιστία των ensemble παραμένει μεγαλύτερη έως περίπου την 6η με 7η ημέρα, ενώ στη συνέχεια η διασπορά των μελών αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα.

Επομένως, μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογούμε κυρίως την τάση και όχι τις ακριβείς λεπτομέρειες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.