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Γερμανία: Οι οικονομικές απώλειες από τηλεφωνικές απάτες αυξήθηκαν το 2025

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THESTIVAL TEAM

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Οι οικονομικές απώλειες από τηλεφωνικές απάτες, στις οποίες απατεώνες προσποιούνται αστυνομικούς ή συγγενείς, αυξήθηκαν πέρυσι στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία (BKA).

Οι απώλειες από απάτες εγκληματιών που εμφανίζονται ως αστυνομικοί αυξήθηκαν στα 49,5 εκατομμύρια ευρώ το 2025, από 30,1 εκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την BKA, η οποία επικαλείται στατιστικές της αστυνομίας. Ο αριθμός των καταγεγραμμένων υποθέσεων αυξήθηκε σε 4.646 από 3.946.

Τα θύματα έχασαν περίπου 49 εκατομμύρια ευρώ από τις αποκαλούμενες «απάτες με παππούδες» και από «τηλεφωνήματα σοκ», στα οποία απατεώνες ισχυρίζονται ότι κάποιος συγγενής έχει κατεπειγόντως ανάγκη χρημάτων – ποσό αυξημένο από τα 46,4 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2024. Εντούτοις ο αριθμος των καταγεγραμμένων περιστατικών μειώθηκε στα 4.798 από 6.658.

Στις απάτες με δήθεν αστυνομικούς, απατεώνες επικοινωνούν τηλεφωνικά ή και προσωπικά με θύματα, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι είναι αστυνομικοί και χρησιμοποιώντας κατασκευασμένες ιστορίες, όπως διαρρήξεις σε γείτονες, ώστε να τους πείσουν να παραδώσουν μετρητά κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στις «απάτες με παππούδες» και τα «τηλεφωνήματα σοκ», απατεώνες εκμεταλλεύονται τα συναισθήματα των θυμάτων τους προσποιούμενοι ότι είναι συγγενείς, γιατροί ή εισαγγελείς και ισχυρίζονται ότι κάποιο μέλος της οικογένειας έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή κάποιο άλλο έκτακτο περιστατικό που απαιτεί άμεση πληρωμή.

Γερμανία Τηλεφωνικές απάτες

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