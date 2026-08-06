MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Canadair 515: Οι πρώτες εικόνες από την κατασκευή του αεροσκάφους που θα έρθει στην Ελλάδα και θα επιχειρεί και τη νύχτα στις φωτιές

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του πρώτου Canadair 515 στην Ελλάδα, του νέας γενιάς πυροσβεστικού αεροσκάφους που θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη φάση της κατασκευής του στον Καναδά και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να παραδοθεί στη χώρα μας έως το 2028, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Σε αντίθεση με τα υφιστάμενα εναέρια μέσα, τα οποία καθηλώνονται μετά τη δύση του ηλίου, το Canadair 515 θα μπορεί να συνεχίζει τις αποστολές κατάσβεσης, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στα πύρινα μέτωπα. Το υπερσύγχρονο αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος, που κατασκευάζεται από την De Havilland Canada, αποτελεί τον διάδοχο του εμβληματικού CL-415 και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από τα πρώτα στάδια της κατασκευής του. Μάλιστα, σε τμήμα της ατράκτου διακρίνεται ήδη ζωγραφισμένη η ελληνική σημαία.

Μέχρι το 2031, η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει συνολικά 7 Canadair 515, μέσω του κοινού προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση των φωτιών στα δάση.

Canadair

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλ. Σδούκου: Προτεραιότητα οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων και η αποκατάσταση των περιοχών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λακωνία: Νεκρός ο 48χρονος οδηγός φορτηγού που έπεσε σε γκρεμό – Τραυματίας ο συνοδηγός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Επίσκεψη στα πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής από κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – “Η δασοπυρόσβεση απαιτεί εθνική πολιτική”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κ. Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις