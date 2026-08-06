Canadair 515: Οι πρώτες εικόνες από την κατασκευή του αεροσκάφους που θα έρθει στην Ελλάδα και θα επιχειρεί και τη νύχτα στις φωτιές

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του πρώτου Canadair 515 στην Ελλάδα, του νέας γενιάς πυροσβεστικού αεροσκάφους που θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη φάση της κατασκευής του στον Καναδά και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να παραδοθεί στη χώρα μας έως το 2028, ενισχύοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Σε αντίθεση με τα υφιστάμενα εναέρια μέσα, τα οποία καθηλώνονται μετά τη δύση του ηλίου, το Canadair 515 θα μπορεί να συνεχίζει τις αποστολές κατάσβεσης, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στα πύρινα μέτωπα. Το υπερσύγχρονο αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος, που κατασκευάζεται από την De Havilland Canada, αποτελεί τον διάδοχο του εμβληματικού CL-415 και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από τα πρώτα στάδια της κατασκευής του. Μάλιστα, σε τμήμα της ατράκτου διακρίνεται ήδη ζωγραφισμένη η ελληνική σημαία.

Μέχρι το 2031, η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει συνολικά 7 Canadair 515, μέσω του κοινού προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση των φωτιών στα δάση.