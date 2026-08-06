Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και οι άλλοι δύο συλληφθέντες για σωρεία κλοπών μετασχηματιστών

Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις που κατηγορούνται για σωρεία κλοπών μετασχηματιστών από αντλιοστάσια της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη στο Νέο Ρύσιο.

Οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τις κλοπές μετασχηματιστών οδηγήθηκαν σήμερα (6/8) υπό τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου τέθηκαν σε εφαρμογή δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις απολογίες τους επέρριψαν όλες τις ευθύνες σε άλλον συνεργό τους, ο οποίος διαφεύγει.

«Δεν είμαι αυτός που πυροβόλησε στο περιπολικό, δεν έπιασα καθόλου στα χέρια μου το όπλο. Με κάλεσε να πάω μαζί του αυτός που δεν συνελήφθη, ήταν ο οργανωτής. Εγώ θα έπαιρνα ένα μεροκάματο προλάβαμε και βγάλαμε έναν μετασχηματιστή και γίναμε αντιληπτοί», φέρεται να είπε ενώπιον της ανακρίτριας ο 35χρονος κατηγορούμενος.

Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκαν με κλεμμένο φορτηγάκι στο Νέο Ρύσιο φορτωμένο με μετασχηματιστές, που είχαν κλαπεί. Ακινητοποιήθηκαν ύστερα από άγρια καταδίωξη στην οποία πυροβόλησαν τους αστυνομικούς και έπεσαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, όταν μπήκαν ανάποδα στο δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο επιβάτες.