“Νίκη”: Η Ελλάδα δεν μπορεί να μεταθέτει το βάρος της εθνικής αποτροπής ούτε σε ξένους επενδυτές ούτε σε τρίτες χώρες

Η συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με τη συμμετοχή της Γαλλίας δεν επαρκεί για να διασφαλίσει για «να αναχαιτίσει την τουρκική προκλητικότητα, εάν η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα», υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η «Νίκη».

«Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεγάλη εθνική επιτυχία την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η συμμετοχή της Γαλλίας είναι ασφαλώς θετική και ενισχύει τη διεθνή διάσταση ενός έργου εθνικής, ενεργειακής και γεωστρατηγικής σημασίας, το οποίο η “Νίκη” στηρίζει χωρίς αστερίσκους.

Όμως, αλήθεια, το έργο “πάγωσε” επειδή έλειπαν οι επενδυτές; Ή μήπως “πάγωσε” όταν τα τουρκικά πολεμικά πλοία εμφανίστηκαν στην περιοχή της Κάσου και η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των ερευνών; Αυτή είναι η πραγματική αιτία της πολύμηνης εμπλοκής, κ. Μητσοτάκη, και όχι το ιδιοκτησιακό σχήμα του έργου.

Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπορεί να μεταθέτει το βάρος της εθνικής αποτροπής ούτε σε ξένους επενδυτές ούτε σε τρίτες χώρες.

Καμία γαλλική συμμετοχή, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν πρόκειται να αναχαιτίσει την τουρκική προκλητικότητα, εάν η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν επιδείξει την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Η αποτροπή δεν αγοράζεται, ούτε εισάγεται. Ασκείται», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η «Νίκη» και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κανονικά και ότι κάθε απόπειρα παρεμπόδισης θα αποτραπεί άμεσα και αποφασιστικά. Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων απαιτεί σχέδιο, πολιτική βούληση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα τουρκικά νταηλίκια δεν αντιμετωπίζονται με πανηγυρισμούς, ούτε με επικοινωνιακές φιέστες. Σταματούν μόνο όταν η Ελλάδα αποδεικνύει επί του πεδίου ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί νέα τετελεσμένα».