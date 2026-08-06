Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 6η Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 6 Αυγούστου:

1826 Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

1945 Το αμερικανικό βομβαρδιστικό «Enola Gay» ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.

1961 Αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας, στο ρόλο της «Μήδειας», από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι.

1976 Το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Χόρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το «Χόρα» θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα.

1991 Εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του Διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμοθι Μπέρνερς Λι, που εφηύρε τον Παγκόσμιο Ιστό (www). Η διεύθυνσή του: http://info.cern.ch (Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας).

1992 Η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και αναφωνεί «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς.

Γεννήσεις

1881 Αλεξάντερ Φλέμινγκ, Σκωτσέζος γιατρός και ερευνητής, που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. (Θαν. 11/3/1955)

1928 Άντι Γουόρχολ, Αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ, σκηνοθέτης και συγγραφέας. (Θαν. 22/2/1987)

1928 Στέφανος Ληναίος, Έλληνας ηθοποιός.

1952 Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στο χώρο της μόδας.

Θάνατοι

1865 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Γεν. 3/2/1791)

1970 Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. (Γεν. 27/8/1909)

2015 Κώστας Βίρβος, Έλληνας στιχουργός, δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. (Γεν. 29/3/1926)

Γιορτάζουν

Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος, Σωτηρία