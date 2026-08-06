MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και σήμερα στην 30η Επαρχιακή Οδό

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στην 30ή Επαρχιακή Οδό θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ., ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στην 30ή Επαρχιακή Οδό «Ρύσιο – Ταγαράδες – Αγία Παρασκευή – Σουρωτή – Βασιλικά», στο τμήμα από τα Βασιλικά έως τη Σουρωτή, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη. Για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Ελεονώρα Μελέτη: Η τρυφερή ανάρτηση με την κόρη της – “Στην ίδια παραλία έμαθα ότι ήμουν έγκυος”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θάσος: Επιχείρηση διάσωσης 18χρονου από δύσβατη περιοχή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Έκθεση-κόλαφος του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Μυστράς: Ελεύθερος ο 55χρονος που έβαλε την σορό του πατέρα του σε καταψύκτη – “Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο”