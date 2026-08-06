Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού: ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και ΛΙΒΑΔΙΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ και Φ/Β σταθμών ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ και ΛΙΒΑΔΙΟΥ. Ενδεικτικά καταναλωτές : Μαββίδου, Φρεσκότ, Φάρμα Βογιατζή, Ζωοτροφές Γραμμένα, Μονή Παντάνασσας, Εστιατόριο Μετόχι, Προσκοπικό κέντρο Λιβαδιού κ.α.