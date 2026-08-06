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Εργασίες αποψίλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων από σήμερα στην 28η και στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας

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Εργασίες αποψίλωσης και κοπής κλαδιών δέντρων στην 28η και στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης στις 06.30π.μ. και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν α) την αποψίλωση και κοπή κλαδιών δέντρων επί της 28ης Επαρχιακής Οδού «Θεσσαλονίκης – Πλαγιαρίου – Επανομής», από τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς Νέα Μηχανιώνα έως την παραλία Επανομής, σε διάφορες θέσεις και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, καθώς και εργασίες β) αποψίλωσης δέντρων επί της 27ης Επαρχιακής Οδού «Θεσσαλονίκης – Ν. Μηχανιώνας», στις στροφές στην έξοδο του οικισμού της Αγίας Τριάδας προς Νέα Μηχανιώνα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιείται σημειακή κατάληψη του οδοστρώματος, όπου απαιτείται. Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες κοπής πρασίνου

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