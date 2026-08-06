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Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στη 2η και στην 3η Επαρχιακή Οδό

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Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 07.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

  1. Εργασίες ανύψωσης φρεατίων και εργασίες καθαρισμού ερείσματος επί της 2ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη – Κορυφής Κισσού), από τον οικισμό Πεύκων έως τον οικισμό Εξοχής, με κατεύθυνση από και προς τη Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  2. Εργασίες ανύψωσης φρεατίων, εργασίες καθαρισμού ερείσματος και εργασίες τοποθέτησης στηθαίων επί της 3ης Επαρχιακής Οδού (Θεσσαλονίκης – Πυλαίας – Πανοράματος – Διασταύρωση προς Χορτιάτη), από τη διασταύρωση της οδού Μουστακλή (Πανόραμα) έως το ύψος του Σταθμού Μετεπιβίβασης Διασταύρωση Χορτιάτη, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

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