Θεσσαλονίκη: Οι “Μουσικές Πέμπτες” συνεχίζονται και απόψε στην Πλαζ Αρετσούς με ένα ξεχωριστό λαϊκό ταξίδι

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι Μουσικές Πέμπτες δίπλα στη θάλασσα. Ο Δήμος Καλαμαριάς και η ΔΕΤΕΚ προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες σε ακόμη μία ξεχωριστή μουσική βραδιά, την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στην Πλαζ Αρετσού.

Από τις 20:30, το μαγευτικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα γεμίζει με αγαπημένες λαϊκές μελωδίες, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, κέφι, τραγούδι και χορό.

Στη σκηνή θα βρεθούν:

Στέλλα Χαρίνα – Τραγούδι

– Τραγούδι Αλέξανδρος Τσακιρίδης – Πιάνο

– Πιάνο Γιώργος Φακαλής – Μπουζούκι

Οι «Μουσικές Πέμπτες» έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ραντεβού της πόλης, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν ποιοτικές μουσικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο, δίπλα στο κύμα.

Ο Δήμος Καλαμαριάς σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της μοναδικής καλοκαιρινής εμπειρίας και να ταξιδέψουμε μαζί στις πιο αγαπημένες λαϊκές μελωδίες, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα της Αρετσούς. Πλαζ Αρετσούς

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος ελεύθερη.