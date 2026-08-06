Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή
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Συνολικά 140.944.067,3 ευρώ θα καταβληθούν σε 192.717 δικαιούχους, έως τις 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 3 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Αυγούστου 2026.
- Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.169.339,03 ευρώ σε 27.267 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.
- Από 3 έως και 7 Αυγούστου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 6 Αυγούστου θα καταβληθούν 57.476.728,27 ευρώ σε 91.450 δικαιούχους για την πληρωμή του δωρόσημου β΄εξαμήνου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.