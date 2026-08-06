MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Το απόλυτο K-POP live έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η παγκόσμια φρενίτιδα της K-POP κατακτά και την Ελλάδα, με το K-POP FEVER, τη φαντασμαγορική παραγωγή που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο, να κάνει στάση και στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα.

Με ένα εντυπωσιακό cast 12 τραγουδιστών και χορευτών επί σκηνής, το K-POP FEVER υπόσχεται μια υψηλής ενέργειας συναυλιακή εμπειρία, γεμάτη συγχρονισμένες χορογραφίες, εντυπωσιακά visuals, αυθεντικά κοστούμια και ασταμάτητη σκηνική δράση, μεταφέροντας στη σκηνή την ατμόσφαιρα των μεγαλύτερων K-POP συναυλιών.

Η τεράστια απήχηση της παραγωγής στην Ελλάδα αποτυπώνεται ήδη από την ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα. Η προγραμματισμένη παράσταση της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έχει γίνει ήδη sold out, γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη μίας ακόμη εμφάνισης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε ακόμη περισσότεροι fans να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το πιο εκρηκτικό K-POP live show της χρονιάς.

Η ελληνική περιοδεία του K-POP FEVER ξεκινά λοιπόν από την Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το κοινό θα απολαύσει ένα non-stop πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, όπως οι BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, STRAY KIDS και ATEEZ, καθώς και τραγούδια των HUNTR/X από το παγκόσμιο animated φαινόμενο “KPOP DEMON HUNTERS”, αλλά και πολλές ακόμη επιτυχίες που κυριαρχούν στα διεθνή charts και έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σέρρες: “Πιθανό κάτι να απέσπασε την προσοχή του οδηγού” λέει πραγματογνώμονας για το σοκαριστικό τροχαίο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

ΕΛΑΣ: Πλήγμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική η συμφωνία Τουρκίας-Σαουδικής Αραβίας-Πακιστάν

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Περού: Βίντεο δείχνει τη στιγμή της σεξουαλικής επίθεσης σε 26χρονη τραγουδίστρια από μαέστρο ορχήστρας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Μυστράς: Ο 55χρονος έκρυψε την σορό του πατέρα του από παθολογική αγάπη – Όσα είπε στο δικαστήριο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Σοκ στις ΗΠΑ: 15χρονος ντυμένος κλόουν μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 78χρονο βετεράνο – “Έχω ένα δώρο για σένα”