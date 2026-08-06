Το απόλυτο K-POP live έρχεται τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη

Η παγκόσμια φρενίτιδα της K-POP κατακτά και την Ελλάδα, με το K-POP FEVER, τη φαντασμαγορική παραγωγή που έρχεται απευθείας από το Λονδίνο, να κάνει στάση και στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό υπερθέαμα.

Με ένα εντυπωσιακό cast 12 τραγουδιστών και χορευτών επί σκηνής, το K-POP FEVER υπόσχεται μια υψηλής ενέργειας συναυλιακή εμπειρία, γεμάτη συγχρονισμένες χορογραφίες, εντυπωσιακά visuals, αυθεντικά κοστούμια και ασταμάτητη σκηνική δράση, μεταφέροντας στη σκηνή την ατμόσφαιρα των μεγαλύτερων K-POP συναυλιών.

Η τεράστια απήχηση της παραγωγής στην Ελλάδα αποτυπώνεται ήδη από την ανταπόκριση του κοινού στην Αθήνα. Η προγραμματισμένη παράσταση της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έχει γίνει ήδη sold out, γεγονός που οδήγησε στην προσθήκη μίας ακόμη εμφάνισης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε ακόμη περισσότεροι fans να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το πιο εκρηκτικό K-POP live show της χρονιάς.

Η ελληνική περιοδεία του K-POP FEVER ξεκινά λοιπόν από την Αθήνα στις 5 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Τεχνόπολις στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το κοινό θα απολαύσει ένα non-stop πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες αγαπημένων καλλιτεχνών και συγκροτημάτων, όπως οι BTS, BLACKPINK, ROSÉ, TWICE, STRAY KIDS και ATEEZ, καθώς και τραγούδια των HUNTR/X από το παγκόσμιο animated φαινόμενο “KPOP DEMON HUNTERS”, αλλά και πολλές ακόμη επιτυχίες που κυριαρχούν στα διεθνή charts και έχουν αγαπηθεί από εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.