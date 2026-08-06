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Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Λάκη Χαλκιά

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Στις 12:00 σήμερα (6/8) θα τελεστεί, δημοσία δαπάνη, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10 το πρωί η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα.

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

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