Θεσσαλονίκη: Πετούσαν μπάζα για τρία χρόνια σε χωράφι και το μετέτρεψαν σε τοξική βόμβα με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το πρωί για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονος. Ο πρώτος κατελήφθη, επ’ αυτοφώρω, να προβαίνει σε απόρριψη μπαζών ανακαινίσεων στο σημείο, τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον δεύτερο συλληφθέντα, κατ’ εντολή του οποίου και λειτουργούσε, όπως προέκυψε από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, στο συγκεκριμένο σημείο απορρίπτονταν μπάζα για διάστημα τριών ετών με συνέπεια ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Ελληνική Αστυνομία

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων που διενεργούν, συστηματικά, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, πρωινές ώρες χθες (05-08-2026), διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υπαίθριο χώρο και συγκεκριμένα σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 42 και 45 ετών, καθώς ο πρώτος κατελήφθη, επ’ αυτοφώρω, να προβαίνει σε απόρριψη μπαζών ανακαινίσεων στο σημείο, τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον δεύτερο συλληφθέντα, κατ’ εντολή του οποίου και λειτουργούσε, όπως προέκυψε από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα.

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζοαπορριμμάτων και άλλων αποβλήτων που επαναλαμβάνονταν, σύμφωνα με την έρευνα, κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.