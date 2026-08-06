Φωτιά στο Καρύδι Λασιθίου – Εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό Καρύδι, στο Λασίθι, σημαίνοντας συναγερμός στις Αρχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, ήχησε το στα κινητά των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.