Ο ΠΑΟΚ ψάχνει απόψε προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League κόντρα στην Άντερλεχτ – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Την Άντερλεχτ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα play off του Europa League.

Μετά την πρόκριση επί της Ντιναμό Κιέβου, με δύο νίκες και ηγέτη τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σήμερα στη μάχη του 3ου προκριματικού γύρου με στόχο την πρόκριση, που θα του εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή παρουσία του τη νέα σεζόν.

Αντίπαλος του θα είναι η ιστορικότερη ομάδα του Βελγίου και συνεπής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Άντερλεχτ και ο ΠΑΟΚ θέλει μπροστά στο κοινό του να θέσει ισχυρές βάσεις πρόκρισης στα play off του Europa League.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 20:45. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Open. Από τις 20:00, το OPEN σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης με το pre game show, για το ρεπορτάζ των δύο μονομάχων και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και στις 20:45 η σέντρα του αγώνα τον οποίον θα περιγράψει ο Αλέξης Σπυρόπουλος.