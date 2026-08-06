Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση της ΕΔΥΕΘ σήμερα για τα 81 χρόνια από τις βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου στην πλατεία του Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ).

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 ενώ αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

Η ανακοίνωση της ΕΔΥΕΘ:

Συμπληρώνονται ογδόντα ένα χρόνια από τις 6 και 9 Αυγούστου του 1945, όταν οι ΗΠΑ με τη ρίψη των δύο ατομικών βομβών εξαφάνισαν από προσώπου Γης εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Χιλιάδες ήταν, επίσης, οι τραυματισμένοι, οι άνθρωποι που «έζησαν» πληγωμένοι από τον πυρηνικό όλεθρο. Η ρίψη των ατομικών βομβών από τις ΗΠΑ αποτελούσε μια επίδειξη ισχύος και χυδαίας πυρηνικής τρομοκρατίας, στόχευε τους λαούς, τη Σοβιετική Ένωση, το ανερχόμενο εργατικό, επαναστατικό κι αντιαποικιακό κίνημα των λαών.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ!

Σήμερα, ογδόντα ένα χρόνια μετά το πυρηνικό έγκλημα των ΗΠΑ πληθαίνουν τα θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Αμέτρητα τα αθώα θύματα, πολλές χιλιάδες νεκρά παιδιά στη Γάζα, στο Ιράν, στο Λίβανο, στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου.

Κανένα μικρό παιδί ξανά δεν πρέπει να έχει την τύχη της μικρής γιαπωνεζούλας Σαντάκο Σασάκι, θύματος των βομβαρδισμών, που χτυπημένη το 1955 από τη «νόσο της βόμβας» δίπλωνε, όπως όριζε μια παλιά γιαπωνέζικη παράδοση, χιλιάδες χάρτινα πουλιά με μόνη ευχή και ελπίδα να καταφέρει να ζήσει…

Σήμερα, ογδόντα ένα χρόνια μετά, ο πυρηνικός εφιάλτης επανέρχεται ακόμη πιο απειλητικός! Το ενδεχόμενο ενός πολύ μεγάλου γενικευμένου πολέμου γίνεται ολοένα και πιο ορατό. Οι τελευταίες εξελίξεις αναδεικνύουν τη διασύνδεση των ιμπεριαλιστικών πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν, με το καθεστώς του Κιέβου να λειτουργεί ως «γέφυρα» γενίκευσης, που οξύνει τις αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά μπλοκ.

Αναδεικνύει την επικίνδυνη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα στο έδαφος της Ουκρανίας, του Ιράν, στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Οι ιμπεριαλιστές εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια με νέα πυρηνικά «μικρής ισχύος», τα οποία όμως είναι χίλιες φορές πιο καταστροφικά από τις βόμβες που έριξαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Το στρατιωτικό δόγμα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας προβλέπουν την «Πρώτη Χρήση» πυρηνικών όπλων.

Μπροστά στην αύξηση των κερδών τους, για τον έλεγχο των φυσικών πόρων και των αγορών, την μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα οι μονοπωλιακοί όμιλοι γίνονται όλο και πιο αδίστακτοι, δεν θα σταματήσουν μπροστά σε κανένα έγκλημα. Οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν αυτή την επικίνδυνη πορεία. Στην ίδια ρότα κινείται και η ΕΕ.

Με την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών, την ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας, τις πολεμικές απειλές που εκτοξεύονται εκατέρωθεν κανείς εργαζόμενος, κανείς νέος, κανείς άνθρωπος καλής θέλησης δεν πρέπει να μένει αδιάφορος και αμέτοχος.

Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου. Οι αμερικανονατοϊκές βάσεις επεκτείνονται, λιμάνια και αεροδρόμια αξιοποιούνται για πολεμικές επιχειρήσεις, Έλληνες στρατιωτικοί και οπλισμός βρίσκονται σε 13 ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς και πολέμους καθιστά το λαό μας στόχο αντιποίνων και τον εκθέτει σε τεράστιους κινδύνους. Η κυβέρνηση μας καλεί «να αποκτήσουμε κουλτούρα φερέτρων», να θυσιάσουμε δηλαδή τα παιδιά μας για ξένα και άνομα συμφέροντα.

Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη καλεί το λαό σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις.

Καμία ανοχή, κανένας εφησυχασμός, ενισχύουμε τη δράση της ΕΕΔΥΕ. Δε θα θυσιαστούμε για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Σ’ όλα που μας ετοιμάζουν απαντάμε με μαζικό αγώνα, δυναμώνουμε το αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο παντού!

Να ανακληθεί άμεσα η ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν πίσω όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί και ο οπλισμός που βρίσκονται σε ιμπεριαλιστικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας!

Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι – αλληλεγγύη στους λαούς που αγωνίζονται!

Κάτω τα χέρια των ιμπεριαλιστών από τους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Κούβας!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣ!