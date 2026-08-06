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Μύκονος: Συνελήφθη αστυνομικός για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

Intime
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Στη σύλληψη αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, προχώρησαν συνάδελφοί του στη Μύκονο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης που φέρεται να έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τόσο οδηγούς όσο και πεζούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό Όρμου Αγίου Στεφάνου – Ορνού. Ο αστυνομικός κινούνταν αρχικά από τον Ορνό προς το Νέο Λιμάνι της Μυκόνου και, αφού αποβίβασε τα άτομα που επέβαιναν μαζί του, άρχισε να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς.

Μάλιστα, φέρεται να χρησιμοποίησε τον φάρο και τη σειρήνα του οχήματος προκειμένου να προσπεράσει αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω αυξημένης κυκλοφορίας. Παράλληλα, κινούνταν επανειλημμένα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αναγκάζοντας οδηγούς και από τις δύο κατευθύνσεις να κάνουν ελιγμούς προκειμένου να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Όταν αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου του ζήτησε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα για έλεγχο, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Ακολούθως ειδοποιήθηκε και δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος κατάφερε τελικά να ακινητοποιήσει το όχημα, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, όπου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για τα αδικήματα που του αποδίδονται.

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