Θεσσαλονίκη: 46χρονη έκρυβε σε πλυντήριο ρούχων 900 γραμμάρια ηρωίνης – Δείτε βίντεο

Μια 46χρονη συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν -910- γραμμάρια ηρωίνης, με τα ναρκωτικά να είναι κρυμμένα σε πλυντήριο ρούχων. Για τον λόγο αυτό συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.