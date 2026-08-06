Αναγνωστόπουλος: Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές ταυτότητες – Με Τεχνητή Νοημοσύνη οι ενστάσεις για πρόστιμα οχημάτων

Στις αλλαγές που ισχύουν για τις παλαιού τύπου ταυτότητες, στην εγκυρότητα των ψηφιακών εγγράφων, αλλά και στους διασταυρωτικούς ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Παράλληλα, παρουσίασε τις νέες προσωποποιημένες λειτουργίες του gov.gr και εξήγησε πώς θα αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη για την ταχύτερη εξέταση των ενστάσεων των πολιτών.

Τι ισχύει για τις παλιές ταυτότητες

Από τις 3 Αυγούστου οι παλαιού τύπου, μπλε ταυτότητες, οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη και τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικά έγγραφα στο εξωτερικό.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, όσοι διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ μπορούν να ταξιδεύουν κανονικά. Η άμεση αντικατάσταση της παλιάς ταυτότητας είναι αναγκαία κυρίως για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας και δεν έχουν έγκυρο διαβατήριο.

Στο εσωτερικό της χώρας, οι πολίτες μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την ταυτότητά τους, ενώ απολύτως έγκυρη είναι και η ψηφιακή ταυτότητα στο Gov.gr Wallet.

Περισσότερα ραντεβού και εξυπηρέτηση σε όλη τη χώρα

Τα ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας κλείνονται ηλεκτρονικά μέσω του id.gov.gr. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη άνοιξαν περίπου 30% περισσότερα ραντεβού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας, όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να απευθύνονται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους, καθώς μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία έκδοσης ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού και να εξυπηρετηθεί οπουδήποτε στη χώρα, ακόμη και στην περιοχή όπου βρίσκεται για διακοπές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παραλαβή του νέου δελτίου γίνεται μέσα σε λίγες εργάσιμες ημέρες, ενώ τα απαιτούμενα παράβολα εκδίδονται και πληρώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθούν. Ο Προσωπικός Αριθμός ενσωματώνεται αυτόματα στη νέα ταυτότητα.

Έγκυρα τα έγγραφα στο Gov.gr Wallet – Δεν αρκεί μια φωτογραφία

Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης που βρίσκονται στο Gov.gr Wallet έχουν πλήρη ισχύ εντός Ελλάδας και μπορούν να επιδεικνύονται σε αστυνομικό ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.

Αντίθετα, μια απλή φωτογραφία ή ένα στιγμιότυπο οθόνης του εγγράφου δεν θεωρείται έγκυρο. Μέσω της επίσημης εφαρμογής, ο αρμόδιος υπάλληλος μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο, με ειδικό κωδικό, εάν το έγγραφο βρίσκεται σε ισχύ ή έχει αφαιρεθεί.

Πιο προσωποποιημένο το gov.gr

Αναφερόμενος στην αναβάθμιση του gov.gr, ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι ο πολίτης θα έχει πλέον μια πιο προσωποποιημένη εικόνα των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί και των υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Με μία σύνδεση μέσω των κωδικών Taxisnet, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στη «Θυρίδα Πολίτη», στις «Υπηρεσίες μου» και στους «Φορείς μου», ενώ μέσω του gov.gr Messenger μπορούν να λαμβάνουν συγκεντρωμένα μηνύματα, ειδοποιήσεις και έγγραφα από δημόσιους φορείς.

Παράλληλα, μέσω του politis.gov.gr παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας υποθέσεων που έχουν υποβληθεί στο Δημόσιο.

Πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Αναγνωστόπουλος στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τα ανασφάλιστα οχήματα και τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Όπως είπε, τα στοιχεία αντλούνται από τα επιμέρους μητρώα οχημάτων, ώστε να διαπιστώνεται εάν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο και εάν έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Αρχικά αποστέλλεται ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη, προκειμένου να συμμορφωθεί, και εφόσον αυτό δεν συμβεί ακολουθεί πράξη επιβολής προστίμου.

Στις αρχές του έτους απεστάλησαν περίπου 300.000 πράξεις επιβολής προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις, τα πρόστιμα και τις σχετικές προθεσμίες στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων».

Δεν προσμετράται ο Αύγουστος στις προθεσμίες

Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε ότι ο Αύγουστος δεν προσμετράται στην προθεσμία για την υποβολή ένστασης. Επομένως, όσοι έλαβαν πρόσφατα πράξη επιβολής προστίμου για ανασφάλιστο όχημα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας θα μπορούν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του oximata.gov.gr, εντός της προθεσμίας που εμφανίζεται στην εφαρμογή.

Με Τεχνητή Νοημοσύνη η πρώτη αξιολόγηση των ενστάσεων

Για την ταχύτερη εξέταση των ενστάσεων πρόκειται να αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το σύστημα θα συγκεντρώνει τα διαθέσιμα έγγραφα και στοιχεία κάθε υπόθεσης και θα παρέχει στον αρμόδιο δημόσιο λειτουργό μια πρώτη αξιολόγηση και εισήγηση.

Η τελική απόφαση, ωστόσο, θα εξακολουθεί να λαμβάνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και όχι από το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Ο δημόσιος λειτουργός θα βλέπει τα έγγραφα και την εισήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα τα διακριβώνει και θα λαμβάνει ο ίδιος την απόφαση», τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης.