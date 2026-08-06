Πυρόπληκτοι: Πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς – Σε εξέλιξη οι καταγραφές του ΕΛΓΑ

Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την καταγραφή των ζημιών και την αποζημίωση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εξαιτίας των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ παρουσίασε τις αλλαγές που φέρνει η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026.

Σε εξέλιξη οι καταγραφές του ΕΛΓΑ

Ο κ. Ανδριανός ανέφερε ότι κλιμάκια του ΕΛΓΑ βρίσκονται από την επόμενη ημέρα των πυρκαγιών στις πληγείσες περιοχές της Αργολίδας, της Αττικής και της Βοιωτίας, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγράφοντας τις ζημιές σε καλλιέργειες.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιπτώσεις στις ελαιοκαλλιέργειες, καθώς οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγους μήνες πριν από τη συγκομιδή. Σε αρκετές περιπτώσεις, εκτός από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επλήγησαν κατοικίες και επιχειρήσεις.

«Θα κάνουμε γρήγορα την καταγραφή και την έκδοση των πορισμάτων και θα προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις, γιατί πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους παραγωγούς», τόνισε.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν ήδη ανοίξει μέσω των δήμων για τις ζημιές στις καλλιέργειες, ενώ για τα κτίσματα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αρμόδιες είναι οι Περιφερειακές Ενότητες.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε διαθέσιμο οικονομικό εργαλείο»

Ο υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη των παραγωγών.

Ειδική αναφορά έκανε στην Αργολίδα και ιδιαίτερα στις περιοχές που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, επισημαίνοντας ότι αρκετοί από τους ίδιους παραγωγούς είχαν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και από τη χαλαζόπτωση του περασμένου Νοεμβρίου.

«Η Πολιτεία και η κυβέρνηση είναι δίπλα τους. Οι εντολές του πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρες και επείγει να δοθούν οι αποζημιώσεις», ανέφερε ο κ. Ανδριανός.

Οι ενισχύσεις σε μηδική και ρύζι

Αναφερόμενος συνολικά στη στήριξη του αγροτικού κόσμου, ο υφυπουργός σημείωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στους παραγωγούς μηδικής, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα στη διάθεση της παραγωγής τους λόγω των περιορισμών που συνδέονται με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την οικονομική ενίσχυση των ορυζοπαραγωγών μέσω του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, γνωστού ως de minimis.

Όπως είπε, στόχος είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται στους παραγωγούς που πραγματικά καλλιεργούν και παράγουν, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα ΟΣΔΕ

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε και στη νέα πλατφόρμα myAGRO της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας υποβάλλεται η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2026.

Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Αυγούστου και, σύμφωνα με τον υφυπουργό, αποτελεί βασικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, απλούστερου και πιο διαφανούς συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.

Τα δεδομένα θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Πολιτείας και θα αξιοποιούνται στοιχεία από επίσημα πληροφοριακά συστήματα, ώστε να περιορίζεται η χειροκίνητη καταχώριση και να αποτρέπονται φαινόμενα καταστρατήγησης.

«Έχουμε γυρίσει σελίδα με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Οι παραγωγοί θα γνωρίζουν ότι, όταν πραγματικά παράγουν και δικαιούνται μια ενίσχυση, θα τη λαμβάνουν με δίκαιο τρόπο», υπογράμμισε.

«Δεν υπάρχουν προκαταβολές δύο ταχυτήτων»

Απαντώντας στις ανησυχίες αγροτών για ενδεχόμενες προκαταβολές «δύο ταχυτήτων», ο κ. Ανδριανός απέρριψε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό.

Όπως εξήγησε, στόχος του νέου συστήματος είναι οι πληρωμές να γίνονται με δικαιότερα και πιο αντικειμενικά κριτήρια, προς όφελος όσων δραστηριοποιούνται πραγματικά στο χωράφι ή στην κτηνοτροφική μονάδα.

Αναγνώρισε ότι κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της πλατφόρμας ενδέχεται να εμφανιστούν τεχνικά προβλήματα, διαβεβαίωσε όμως ότι θα αντιμετωπίζονται στην πορεία.

«Οι πληρωμές θα είναι πολύ πιο δίκαιες και θα κατευθύνονται σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και μοχθούν στο χωράφι ή στο κοπάδι τους. Αυτό θα το δουν στην πράξη», σημείωσε.

Έμφαση στην πρόληψη των πυρκαγιών

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα πρόληψης, κάνοντας λόγο για τις αντιπυρικές ζώνες και τους καθαρισμούς δασών μέσω του προγράμματος AntiNero, καθώς και για τη συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ για την προστασία των δικτύων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» προχωρά ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της Πολιτικής Προστασίας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προμήθεια επτά νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-515, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται από το 2028.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε, ωστόσο, και την ανάγκη ατομικής ευθύνης, καλώντας τους πολίτες και τους αγρότες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες τις ημέρες κατά τις οποίες ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στις κατηγορίες 4 ή 5.

Τέλος, ευχαρίστησε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, τους πιλότους των εναέριων μέσων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές για τη συμβολή τους στην αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών.