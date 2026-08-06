Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους – Ήταν καταδικασμένοι με οκταετείς καθείρξεις αλλά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι
Intime
THESTIVAL TEAM
Δύο φυγόποινοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για 22χρονο ημεδαπό και 35χρονο αλλοδαπό σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, για τον μεν πρώτο με ποινή κάθειρξης 8 ετών, για ληστεία και τον δεύτερο με ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών για παράβαση των Νόμων περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και Όπλων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.