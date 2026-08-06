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Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο φυγόποινους – Ήταν καταδικασμένοι με οκταετείς καθείρξεις αλλά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δύο φυγόποινοι συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 22χρονο ημεδαπό και 35χρονο αλλοδαπό σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, για τον μεν πρώτο με ποινή κάθειρξης 8 ετών, για ληστεία και τον δεύτερο με ποινή κάθειρξης 8 ετών και 6 μηνών για παράβαση των Νόμων περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και Όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

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