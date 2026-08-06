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Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Λάκη Χαλκιά: Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο

Intime
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Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί η σορός του Λάκη Χαλκιά, του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η σορός του Λάκη Χαλκιά τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων. Η ταφή του θα γίνει δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από νωρίς το πρωί, θαυμαστές και φίλοι κατέκλυσαν τον ναό για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συγγενείς, πολιτικοί και συνάδελφοι γέμισαν τον χώρο με στεφάνια θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Η σύζυγος του Λάκη Χαλκιά, Αλέκα έφτασε από νωρίς, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της στο τελευταίο αντίο.

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

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