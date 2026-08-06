Δ. Θεσσαλονίκης: Μυστήριο με δύο δέντρα που ξεράθηκαν ξαφνικά στη Βενιζέλου – Εξετάζεται ενδεχόμενο δηλητηρίασης – Δείτε φωτο

Δύο δέντρα που βρίσκονταν το ένα δίπλα στο άλλο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ξεράθηκαν, αναγκάστηκαν να κόψουν οι υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου. Μάλιστα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης, αφήνει σαφείς αιχμές πως τα δέντρα ξεράθηκαν μετά από ανθρώπινη παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Διαμαντάκης αναφέρει πως δύο καταπράσινες σοφόρες στην οδό Βενιζέλου κόπηκαν καθώς ξεράθηκαν ξαφνικά, όμως κατά τη διαδικασία της κοπής εντοπίστηκαν τρεις τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό. “Μέσα στις οποίες προφανώς εγχύθηκε το δηλητήριο;”, διερωτάται ο κ. Διαμαντάκης ο οποίος γνωστοποίησε πως για την υπόθεση έχει ήδη υποβληθεί μήνυση κατά αγνώστων.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, έχουν ληφθεί δείγματα ξύλου και εδάφους για αναλύσεις προκειμένου να διακριβωθεί τι πραγματικά συνέβη. “Αν η Αστυνομία βρει τον δράστη οι κυρώσεις θα είναι οι μέγιστες”, αναφέρει επίσης και αναρωτιέται γιατί κάποιος να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει ο κ. Διαμαντάκης: