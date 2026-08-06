Λέσβος: Τι δείχνει η πρώτη έκθεση επιτήρησης για τον αφθώδη πυρετό

Τη συνεχιζόμενη παρουσία του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης καταγράφει η πρώτη έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, η οποία καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως τις 22 Ιουλίου 2026.

«Η επιδημιολογική μελέτη αποτυπώνει με επιστημονική τεκμηρίωση την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στη Λέσβο, αλλά και την μεγάλη προσπάθεια των κτηνιατρικών αρχών της χώρας για την κλινική επιτήρηση της νόσου. Όπως έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, η αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού απαιτεί ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη» δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Όπως επισήμανε, «δυστυχώς οι επιζωοτίες αποτελούν μια πραγματικότητα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και παγκόσμια. Για αυτό όλοι – Υπουργείο, Περιφέρεια, κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι και επιχειρήσεις του κλάδου – καλούμαστε να επιδείξουμε αποφασιστικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς λαϊκισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής για τη μελέτη, η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της νόσου. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές μας και προχωράμε με οδηγό την επιστήμη».

Με βάση την επικαιροποιημένη οριοθέτηση, στη ζώνη προστασίας εξετάστηκαν 1.652 εκτροφές αιγοπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοοειδών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 11,02% για τα αιγοπρόβατα και 25% για τα βοοειδή.

Στην επικαιροποιημένη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές αιγοπροβάτων και δύο εκτροφές βοοειδών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές αιγοπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνηση.

Τα δεδομένα υπογραμμίζουν την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης της επιδημιολογικής επιτήρησης, της αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και της άμεσης αναφοράς οποιουδήποτε ύποπτου περιστατικού.

Η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και στον Έβρο.

Τα δεδομένα προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο, μεταξύ των οποίων οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το ΥΠΑΑΤ, ο Ελληνικός Στρατός και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.