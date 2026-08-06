Marfin: Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα η 46χρονη που εκδόθηκε από τη Βρετανία και κατηγορείται για τον εμπρησμό της τράπεζας

Στην Αθήνα αναμένεται να μεταχθεί σήμερα από την Βρετανία η 46χρονη Ελληνίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές, για την συμμετοχή της στον εμπρησμό της Τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010.



Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ καθώς φέρεται ότι συμμετείχε στην φονική 5αδα των δραστών της επίθεσης στη Τράπεζα Marfin.



Ενώπιον του Δικαστηρίου του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων που τις παρέχει το αγγλοσαξωνικό δίκαιο, προκειμένου να μην εκτελεστεί η ερυθρά αγγελία της Interpol για την έκδοσής της στην Ελλάδα και αποδέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών Αρχών για την έκδοση της και υπέγραψε επιστολή με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα αλλάξει άποψη.



Έτσι, αναμένεται αεροπορικώς, συνοδεία αστυνομικών, να μεταχθεί εντός της ημέρας στην Ελλάδα.



Αύριο, αρχικά θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και ειδικά στον εισαγγελέα εκτέλεσης των ποινών και στην συνέχεια θα προσαχθεί στην ανακρίτρια.



‘Ήδη, για την ίδια υπόθεση με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα έχουν κριθεί προσωρινά προφυλακιστέοι μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο κτίριο της Τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Και οι δύο βαρύνοντα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.