Γερμανία: Ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των εκλογών του Σεπτεμβρίου

Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επισημάνει και παρακολουθούν ρωσικές προσπάθειες επηρεασμού των εκλογών, που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο σε γερμανικά κρατίδια, μέσω στοχευμένων εκστρατειών παραπληροφόρησης, αναφέρουν πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο, που κυκλοφορούν στο Ίντερνετ, επιδιώκουν να δυσφημήσουν πολιτικούς και κόμματα που δεν θεωρούνται φιλικοί προς τη Ρωσία, είπαν οι πηγές. Όλα τα κόμματα, εκτός από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και τη λαϊκιστική Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), φέρεται να έχουν στοχοθετηθεί.

Ο αριθμός των βίντεο πιστεύεται πως βρίσκεται σε χαμηλά τριψήφια επίπεδα. Τα βίντεο φέρουν τα λογότυπα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, σε μια προφανή προσπάθεια να φανούν αξιόπιστα, και διανέμονται σε πλατφόρμες, περιλαμβανομένης της X, αν και πολλά απ’ αυτά έχουν έκτοτε διαγραφεί.

Οι εκστρατείες αυτές λέγεται ότι εντάσσονται στην αποκαλούμενη Επιχείρηση Ματριόσκα (σ.σ.: οι διάσημες ρωσικές ξύλινες κούκλες που μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη). Είχαν επισημανθεί επίσης στη διάρκεια των περυσινών γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών.

Οι ψηφοφόροι στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ πρόκειται να εκλέξουν στις 6 Σεπτεμβρίου το νέο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Θα ακολουθήσουν στις 20 Σεπτεμβρίου οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, Ρώσοι είχαν αρχικά επιδιώξει να βαθύνουν τις διαιρέσεις ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Γερμανία, μεταξύ άλλων και μέσω ψευδών ισχυρισμών ότι παιδιά από την ανατολική Γερμανία υφίστανται μπούλινγκ σε σχολεία στη δυτική Γερμανία.

Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να δυσφημήσουν πολιτικούς κατηγορώντας τους ψευδώς για καταχρήσεις ή για σεξουαλικά αδικήματα.

Κυβερνητικές πηγές είπαν ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης υβριδικής απειλής εκ μέρους της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας.

Πρόσθεσαν ότι οι εκστρατείες υποστηρίζονται από ένα ολόκληρο οικοσύστημα παραπληροφόρησης, στο οποίο συμμετέχουν τόσο κρατικοί όσο και από μη κρατικοί παράγοντες, και αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Βραχυπρόθεσμα οι εν λόγω παράγοντες χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να διχάσουν και να πολώσουν τη γερμανική κοινωνία, λένε οι πηγές αυτές, προσθέτοντας ότι οι μέθοδοί τους εξελίσσονται διαρκώς, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.