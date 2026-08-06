Χαλκιδική: Αίρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού στη Σίβηρη – Εντός των προβλεπόμενων ορίων τα αποτελέσματα

Αίρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση του νερού του δικτύου ύδρευσης για πόση, παρασκευή τροφίμων και βούρτσισμα δοντιών στον οικισμό Σίβηρης του δήμου Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο δήμος Κασσάνδρας, τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων στην τρίτη και τελευταία έκθεση δοκιμών που διενήργησε το ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ., είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, οπότε αίρεται η προληπτική σύσταση.

«Από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου, ο Δήμος ενήργησε με αίσθημα ευθύνης και απόλυτη προσήλωση στην προστασία της δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Η αρχική ανακοίνωση εκδόθηκε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους και με γνώμονα την έγκαιρη ενημέρωση και την ασφάλεια των πολιτών. Η διαφάνεια και η υπεύθυνη ενημέρωση αποτελούν πάγια αρχή της Δημοτικής Αρχής», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.