O Γιώργος Παράσχος ξανά στο νοσοκομείο για θεραπεία κατά του καρκίνου

Μαθήματα δύναμης και αισιοδοξίας παραδίδει ο ηθοποιός Γιώργος Παράσχος, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα προκειμένου να ξεκινήσει μία νέα θεραπεία κατά του καρκίνου.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως για τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει, δίνοντας κουράγιο και σε άλλους ανθρώπους. Την Πέμπτη (06.08.2026) ο Γιώργος Παράσχος δημοσίευσε ένα story στο Instagram αναφέροντας ότι αρχίζει έναν νέο κύκλο θεραπειών.

Στην ανάρτηση που έκανε εμφανίζεται χαμογελαστός να κάθεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου

«Πάμε για νέα θεραπεία», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία του ο Γιώργος Παράσχος και χάρισε ένα μεγάλο χαμόγελο στους followers του.

Η φωτογραφία που ανέβασε ο Γιώργος Παράσχος

«Το πιο δύσκολο νομίζω ότι ήταν η στιγμή που μου το ανακοίνωσαν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μου το είπε ο γιατρός, όταν ήμουν στην καρέκλα απέναντί του. Έκλαψα πάρα πολύ. Πιέστηκα αρκετά μέσα μου, τρεις μέρες, και ήθελα να το βγάλω. Ήθελα κάπου να ξεσπάσω ακόμα περισσότερο, δεν μου έφτανε το δάκρυ που έριξα, δεν είχε ξεπλυθεί καλά η ψυχή μου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω τηλέφωνο την αδελφή μου», είχε εξομολογηθεί ο Γιώργος Παράσχος στο παρεθλόν για την περιπέτεια που αντιμετωπίζει με τον καρκίνο.