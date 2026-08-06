Η πρώτη τηλεοπτική καμπάνια της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.: Ένα ηχηρό μήνυμα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης

Την πρώτη της τηλεοπτική καμπάνια παρουσίασε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με κεντρικό μήνυμα «Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω από όλα», ένα μήνυμα – απάντηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με ολόκληρη τη χώρα να δοκιμάζεται σκληρά από τα πύρινα μέτωπα. Το σποτ, λειτουργεί ως ένα ηχηρό κάλεσμα για άμεση αφύπνιση και αλλαγή συμπεριφοράς ολόκληρης της κοινωνίας.

Σε πρώτο πλάνο προβάλλεται η σκληρή πραγματικότητα: η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων στο φυσικό περιβάλλον, η οποία δεν αποτελεί μόνο παράνομη πρακτική, αλλά και σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) λειτουργούν ως εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιών, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, δημιουργώντας εμπόδια στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος και ο μικρός Σωτήρης Οδυσσέως, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Αποστολόπουλου, ενώνουν τις φωνές τους, προτρέποντας να μην πετάμε μπάζα ανεξέλεγκτα και να καταστρέφουμε από αδιαφορία το περιβάλλον, αλλά αντ΄ αυτού να πάρουμε θέση και να αναλάβουμε όλοι μας την ευθύνη που μας αναλογεί.

Με αίσθημα ευθύνης και βρισκόμενη πάντα στην πρώτη γραμμή, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συμβάλλει μέσα από αυτή της την πρωτοβουλία ώστε να αφυπνίσει το κοινό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες, αλλά και τις βαθύτατες ευχαριστίες της προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους εθελοντές που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη με τις φλόγες.

Η επόμενη μέρα απαιτεί από όλους μας πράξεις συνέπειας. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποτελούν ασπίδα προστασίας. Μαζί, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τις υποδομές και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Η ΑΝΑΚΕΜ ενισχύει διαρκώς την παρουσία και τις υπηρεσίες της, διατηρώντας άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο και προσφέροντας αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφωνικού της κέντρου.