Meteo: Οι έξι πιο επικίνδυνες εβδομάδες για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα φέρνει μαζί του υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δυστυχώς και αυξημένο κίνδυνο για δασικές πυρκαγιές. Κάθε χρόνο υπάρχουν συγκεκριμένες εβδομάδες που θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνες, γεγονός που κάνει την πρόληψη και την έγκαιρη ενημέρωση ακόμη πιο σημαντικές.

Οι δασικές πυρκαγιές κορυφώνονται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι, όταν η βλάστηση έχει ξεραθεί, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι δυνατοί άνεμοι ευνοούν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων καταστροφών.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Meteo, η πιο επικίνδυνη περίοδος για την έναρξη μεγάλων πυρκαγιών είναι οι έξι εβδομάδες από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν εκδηλωθεί οι 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στη χώρα από το 2007 μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός της ξηρής καύσιμης ύλης, της έντονης ζέστης και των ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις ιδανικές πυρομετεωρολογικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση μιας φωτιάς. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τις συγκεκριμένες εβδομάδες.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα το 2007 ξέσπασε στα τέλη Ιουνίου, ενώ το 2021 μια καταστροφική φωτιά εκδηλώθηκε στον Σχίνο Κορινθίας στα μέσα Μαΐου.

Αντίστοιχα, το 2024 μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία σημειώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, δείχνοντας ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην «καρδιά» της αντιπυρικής περιόδου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα οι μεγάλες πυρκαγιές να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα τόσο νωρίτερα όσο και αργότερα μέσα στη χρονιά.

Για την ανάλυση του Meteo εξετάστηκαν όλες οι πυρκαγιές που έκαψαν περισσότερα από 40.000 στρέμματα, ενώ συμπεριλήφθηκε και η φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η σωστή προετοιμασία, η πρόληψη και η άμεση αντίδραση παραμένουν τα σημαντικότερα όπλα απέναντι στον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών.