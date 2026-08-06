Λάρισα: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων

Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (6/8/26) στην Κρήνη, στη Λάρισα και αμέσως στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Λάρισα ξέσπασε σε γεωργική έκταση.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. August 6, 2026

Στα κινητά των κατοίκων «χτύπησε» μήνυμα του 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.