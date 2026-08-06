Λάρισα: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων
Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (6/8/26) στην Κρήνη, στη Λάρισα και αμέσως στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Λάρισα ξέσπασε σε γεωργική έκταση.
#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2026
Στα κινητά των κατοίκων «χτύπησε» μήνυμα του 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 6, 2026
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.