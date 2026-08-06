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Λάρισα: Ήχησε το 112 για τη φωτιά στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων

Αρχείο Intime
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Η φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (6/8/26) στην Κρήνη, στη Λάρισα και αμέσως στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στη Λάρισα ξέσπασε σε γεωργική έκταση.

Στα κινητά των κατοίκων «χτύπησε» μήνυμα του 112, ενημερώνοντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Λάρισα Φωτιά

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