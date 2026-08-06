Η AEGEAN εξυπηρέτησε για πρώτη φορά περισσότερους από 2 εκατομμύρια επιβάτες τον μήνα Ιούλιο 2026

Η AEGEAN κατέγραψε τον Ιούλιο νέο ιστορικό υψηλό, μεταφέροντας για πρώτη φορά στην ιστορία της 2.011.000 επιβάτες, μέσα σε ένα μόνο μήνα.

Είναι σημαντικό ότι το νέο αυτό ορόσημο επιτεύχθηκε σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τον κλάδο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να επηρεάζουν τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης του δικτύου προς την συγκεκριμένη περιοχή, ενώ το κόστος των αεροπορικών καυσίμων βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τους τελευταίους πέντε μήνες.

Ο ρυθμός αύξησης των επιβατών για τον μήνα Ιούλιο ήταν απόλυτα ισορροπημένος μεταξύ του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, με ετήσια αύξηση 5,3% και στα δύο δίκτυα. Συγκεκριμένα, 886.000 επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εσωτερικού με 66 δρομολόγια σε 32 προορισμούς και 1.125.000 επιβάτες στο δίκτυο εξωτερικού με 154 δρομολόγια προς 108 προορισμούς, σε 43 χώρες.

Σημαντική συμβολή στην εξυπηρέτηση των εποχικών αναγκών των επιβατών τόσο των Ελλήνων όσο και των επισκεπτών της χώρας, έχει για τρίτη συνεχή χρονιά η αύξηση των απευθείας συνδέσεων από τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τη Ρόδο προς μικρότερους προορισμούς εσωτερικού. Συνολικά, προσφέρονται 38 δρομολόγια προς 24 προορισμούς εκτός Αθήνας, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετάβασης μεταξύ των περιφερειακών προορισμών. Η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στη διάχυση της ποιοτικής ανάπτυξης σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την δυναμική των μικρότερων προορισμών.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, δήλωσε:

«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την επιλογή και την εμπιστοσύνη τους, αλλά και όλη την ομάδα της AEGEAN για την καθημερινή της προσπάθεια και αφοσίωση. Η δυναμική μας συνεχίζεται, με την παραλαβή 7 επιπλέον νέων A321neo μέσα στο 2026, παρά το αυξημένο κόστος που προκαλούν οι γεωπολιτικές συνθήκες, αλλά και τους περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Η ανάπτυξή μας γίνεται κυρίως με μεγαλύτερα αεροπλάνα και περισσότερες θέσεις ανά πτήση, υποστηρίζοντας την παραγωγικότητά μας, αλλά και με πλήρη αναγνώριση των λειτουργικών περιορισμών, ιδιαίτερα στον κύριο κόμβο μας, την Αθήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με την αυξημένη χρήση των νέων μεγαλύτερων A321neo, πετύχαμε τον Ιούλιο αύξηση 4% στους επιβάτες από και προς την Αθήνα, με μόλις 1% αύξηση των αντίστοιχων κινήσεών μας. Παράλληλα, ενισχύσαμε σημαντικά, με πολλές περισσότερες πτήσεις, την απευθείας διασύνδεση προορισμών, μεταξύ άλλων και στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να διευρύνουμε τις επιλογές των επιβατών μας.»

Η AEGEAN συνεχίζει να κατανέμει, όπου είναι επιχειρησιακά εφικτό, το πτητικό της πρόγραμμα σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος εντός της ημέρας, περιορίζοντας τη συγκέντρωση πτήσεων στις ώρες αιχμής. Τέλος, επενδύει συστηματικά στην επιχειρησιακή της ανθεκτικότητα, διαθέτοντας φέτος περισσότερα εφεδρικά αεροσκάφη και πληρώματα από κάθε άλλη χρονιά.

Το ορόσημο των 2 εκατομμυρίων επιβατών τον Ιούλιο επιβεβαιώνει τη δυναμική της AEGEAN και τη σταθερή της επιλογή για μια υπεύθυνη ανάπτυξη, με ενίσχυση της συνδεσιμότητας της χώρας και συνεχή προσαρμογή στις αυξημένες προκλήσεις του αεροπορικού κλάδου.