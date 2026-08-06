Ιράν προς κράτη του Κόλπου: “Πείτε στον Τραμπ να σταματήσει, αλλιώς θα σας πλήξουμε”

Συντονισμένη διπλωματική εκστρατεία προς τα κράτη του Κόλπου εξαπέλυσε το Ιράν, καλώντας τα να αξιοποιήσουν την επιρροή τους στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να αποτραπεί ένας νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ, θα απαντήσει πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ύδρευσης και άλλους στρατηγικούς στόχους στις χώρες της περιοχής.

Το μήνυμα του Ιράν προς τα κράτη του Κόλπου ήταν σαφές: είτε θα πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στη διπλωματική οδό είτε θα βρεθούν αντιμέτωπα με τις συνέπειες μιας ευρείας περιφερειακής σύγκρουσης. Όπως μεταδίδει το Reuters, η προειδοποίηση διαβιβάστηκε μέσω σειράς επαφών υψηλού επιπέδου, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να αυξήσει το κόστος οποιασδήποτε νέας στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ.

Διπλωματικός πυρετός

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε διαδοχικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν. Το μήνυμα που μετέφερε ήταν ενιαίο: μια νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει αντίποινα όχι μόνο κατά αμερικανικών στόχων, αλλά και κατά κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο.

«Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, αλλά η εξεύρεση διπλωματικής λύσης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αποφευχθεί μια ευρύτερη κλιμάκωση και η καταστροφή σε ολόκληρη την περιοχή», φέρεται να ήταν η σταθερή θέση που διατύπωσε ο Αραγτσί στις συνομιλίες του, σύμφωνα με περιφερειακό διπλωμάτη που επικαλείται το Reuters.

Παρέμβαση του Ριάντ

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς τον να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγές του Reuters, τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και το Κατάρ και το Ομάν μετέφεραν στην Ουάσιγκτον ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό, προειδοποιώντας πως μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση του Κόλπου.

Η απειλή στις ενεργειακές υποδομές

Το Reuters επισημαίνει ότι η ιρανική στρατηγική βασίζεται στην ανάδειξη της ευαλωτότητας των ενεργειακών υποδομών της περιοχής. Η Τεχεράνη φέρεται να υπενθύμισε στις αραβικές κυβερνήσεις την επίθεση του 2019 στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, η οποία είχε αναδείξει πόσο ευάλωτες παραμένουν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Κόλπου.

«Εάν το Ιράν υποστεί ζημιές, θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες ζημιές ως αντίποινα», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters, υποστηρίζοντας ότι στη λίστα πιθανών στόχων περιλαμβάνονται διυλιστήρια, δίκτυα ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Τα διλήμματα της Ουάσιγκτον

Κατά το Reuters, η ιρανική ηγεσία εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύο δύσκολες επιλογές: είτε να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με κίνδυνο να διαταραχθεί η ενεργειακή ασφάλεια του Κόλπου και η παγκόσμια αγορά πετρελαίου, είτε να επιλέξει μια διαπραγματευτική λύση που δεν θα μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεκάθαρη αμερικανική νίκη.

Ανώτερος περιφερειακός διπλωμάτης, τον οποίο επικαλείται το Reuters, υποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά εμπόδια για μια συμφωνία παραμένει η ανάγκη της Ουάσιγκτον να εμφανίσει ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να προβληθεί ως επιτυχία. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν κάτι που να μπορούν να παρουσιάσουν ως απόδειξη ότι κέρδισαν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.