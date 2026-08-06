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Σκιάθος: 39χρονη τα ήπιε με την 15χρονη κόρη της και προκάλεσε επεισόδιο στο ξενοδοχείο και το κέντρο υγείας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη μιας 39χρονης Βρετανίδας η οποία όχι μόνο ήπιε αλκοόλ μαζί με την κόρη της αλλά μέθυσε και προκάλεσε επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας, προχώρησαν αστυνομικοί στη Σκιάθο.

Σε βάρος της 39χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Όπως αναφέρει το gegonota.news η 39χρονη τουρίστρια είχε πάει το πρωί της Τετάρτης σε boat trip με την 15χρονη κόρη της και αφού κατανάλωσαν αλκοόλ, όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο τους, άρχισε να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κάλεσαν την αστυνομία και αστυνομικοί συνόδευσαν την 39χρονη μαζί με την 15χρονη κόρη της στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Εκεί, όμως, υπήρξε δεύτερος γύρος από τη μεθυσμένη Βρετανίδα, η οποία άρχισε να κλωτσάει και να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της.

Κατά πληροφορίες, δε, η 39χρονη αντιστάθηκε σθεναρά στην προσπάθεια αστυνομικού να την συγκρατήσει και να την σταματήσει, αντιστεκόμενη στη σύλληψή της.

Σκιάθος

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