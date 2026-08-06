Μυστράς: “Τώρα συνειδητοποίησε πως έπρεπε να προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή στον πατέρα του” λέει ο δικηγόρος του 55χρονου

«Είναι μετανιωμένος, τώρα συνειδητοποιεί τι έκανε, αγαπούσε τους γονείς του παθολογικά» λέει ο Άγις Κοκκορός, δικηγόρος του 55χρονου που έκρυβε για πάνω από 2,5 χρόνια τον νεκρό πατέρα του στον καταψύκτη του κλειστού ξενοδοχείου του στον Μυστρά, συνεχίζοντας παράλληλα να εισπράττει τη σύνταξή του.

Την ώρα που όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται τόσο για τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη στον Μυστρά, όσο και για τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου, ο 55χρονος που κρατείται στην αστυνομία αρχίζει να συνειδητοποιεί τις πράξεις του και δηλώνει μετανιωμένος.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, μιλώντας στο newsit.gr υποστηρίζει ότι ο εντολέας του έχει πλέον αντιληφθεί το μέγεθος της πράξης του και εμφανίζεται βαθιά μετανιωμένος. Όπως αναφέρει, ο 55χρονος συνειδητοποίησε λίγο μετά τη σύλληψή του και την κράτησή του στην Αστυνομία πως, όταν πέθανε ο πατέρας του – ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας – όφειλε να του προσφέρει μια αξιοπρεπή ταφή και όχι να αποκρύψει τον θάνατό του.

Ο Άγις Κοκκορός υποστηρίζει ακόμη ότι ο πελάτης του προχώρησε στις συγκεκριμένες πράξεις για λόγους που σχετίζονται με την ψυχολογική του κατάσταση και όχι με οικονομικά κίνητρα, παρότι εξακολουθούσε να εισπράττει τις συντάξεις των γονιών του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 55χρονος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στους γονείς του και είχε αφιερώσει τη ζωή του στη φροντίδα τους όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας τους. Όπως σημειώνει, ο ηλικιωμένος πατέρας του δεν ήταν κοινωνικός, παρέμενε στο σπίτι του και, από το 2019, δεν είχε πλέον επίγνωση ούτε του ποιος τον φρόντιζε και τον έντυνε.

Ο 55χρονος για την ώρα αντιμετωπίζει τις κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι ο θάνατος του πατέρα του προήλθε από παθολογικά αίτια. Ο συνήγορος ξεκαθαρίζει ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 55χρονος είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και δεν προκύπτει κακούργημα, καθώς – όπως εξηγεί – δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατος του 90χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια που σχετίζονται με την ηλικία του, ενώ η υπόθεση εκδικάζεται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και όχι μέσω ανάκρισης για κακούργημα.

Παράλληλα, τονίζει πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, διευκρινίζοντας ότι ένα τέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί μόνο από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Ο κ. Κοκκορός υπογράμμισε πως η αδερφή του 55χρονου δεν θα κινηθεί αστικά εναντίον του, επιβεβαιώνοντας τα όσα είχε δηλώσει η ίδια στο newsit.gr.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τον Μυστρά αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών για την εξαφάνιση του 90χρονου, τον οποίο οι κάτοικοι της περιοχής είχαν να δουν σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αρχικά, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του ζούσε στην Αθήνα, στην περιοχή της Καισαριανής, όπου τον φρόντιζε οικιακή βοηθός. Οι ισχυρισμοί του, όμως, δεν επιβεβαιώθηκαν και τελικά ο ίδιος υπέδειξε στις Αρχές πως η σορός βρισκόταν μέσα σε καταψύκτη, στο κλειστό ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στον Μυστρά.

Ο δικηγόρος Άγις Κοκκορός

Την ίδια ώρα, συγχωριανοί του περιγράφουν τον 55χρονο ως έναν ιδιαίτερα νευρικό άνθρωπο, ενώ η αδερφή του δηλώνει πως αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε σε μια τόσο ακραία πράξη. Παράλληλα, οι απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου αναμένονται από τα αποτελέσματα της πρώτης ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ.