Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 – 2027: Πότε αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα για τα voucher

Στην ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων προσανατολίζεται πλέον το ενδιαφέρον των γονέων που υπέβαλαν αίτηση για τα voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ για την περίοδο 2026-2027.



Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 5 Αυγούστου και πλέον ακολουθεί ο έλεγχος των φακέλων και των δικαιολογητικών από την ΕΕΤΑΑ. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι αιτούντες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την κατάσταση της αίτησής τους. Ειδικότερα, θα μπορούν να διαπιστώσουν εάν ο φάκελος έχει εγκριθεί, εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή εάν έχουν προκύψει λάθη κατά τη μοριοδότηση.



Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε στοιχεία όπως το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, η ανεργία, η αναπηρία, η πολυτεκνία και ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών. Παράλληλα, θα πρέπει να ελεγχθεί εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.



Οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, καθώς θα ακολουθήσει σύντομη περίοδος ενστάσεων.

Πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων προγραμματίζεται να υποβληθούν από τις 11 έως και τις 13 Αυγούστου 2026. Το συγκεκριμένο περιθώριο αφορά όσους θεωρούν ότι η αίτησή τους αξιολογήθηκε λανθασμένα ή ότι δεν προσμετρήθηκαν σωστά τα κοινωνικά και οικονομικά τους κριτήρια.



Η ΕΕΤΑΑ επισημαίνει ότι δυνατότητα ένστασης έχουν οι αιτούντες ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η αίτησή τους δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες δικαιούχων αναμένεται να αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου 2026. Από εκείνη την ημερομηνία οι γονείς θα γνωρίζουν εάν εξασφάλισαν voucher και θα μπορούν να προχωρήσουν στην επιλογή της δομής στην οποία θα εγγράψουν το παιδί τους.



Η δράση αφορά βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου 2026-2027 ανέρχεται σε 393,56 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 31 Ιουλίου 2027.