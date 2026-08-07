Πανηγύρι Αγίου Μάμα: Με 20 νέες ταβέρνες και εκατοντάδες επαγγελματίες θα πραγματοποιηθεί το φετινό πανηγύρι

Πυρετώδεις είναι οι εργασίες για να ετοιμαστεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί, και φέτος, το πασίγνωστο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής.

Το πανηγύρι θα ανοίξει τις «πύλες» του στις 28 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως και τις 4 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι οι εργασίες των 20 νέων κτισμάτων όπου θα λειτουργήσουν ισάριθμες ταβέρνες και όπως ανέφερε στο thestival.gr ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς οι ταβέρνες, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στα κτίσματα, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από τις 20 Αυγούστου.

«Εκείνες οι «παλιές» ταβέρνες που είχαμε εκεί και είχαν κριθεί ακατάλληλες και παράνομες, τις γκρεμίσαμε όλες και στη θέση τους αδειοδοτήσαμε 20 νέες ταβέρνες με όλες τις προδιαγραφές και τις υγειονομικές διατάξεις που χρειάζονται, με οικοδομικές άδειες για να λειτουργήσουν κανονικά ως καταστήματα εστίασης. Οι νέες ταβέρνες όπως έχουμε αποφασίσει θα λειτουργήσουν από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου. Λέμε 20 Αυγούστου για όποιο κτίσμα είναι έτοιμο γιατί ακόμα έχουμε εργασίες σε εξέλιξη» είπε ο κ. Καρράς.

Περαιτέρω δε επεσήμανε ότι για το πανηγύρι του Αγίου Μάμαντος «υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τις θέσεις (σ.σ. εννοεί των επαγγελματιών που θέλουν να συμμετέχουν στο πανηγύρι) και πιστεύω ότι θα είναι οργανωμένο, ασφαλέστερο και σαφώς καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια».

Η ιστορία του πανηγυριού στον Άγιο Μάμα είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και την τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή λειτουργούσε ως ζωοπανήγυρη όπου οι κάτοικοι της Χαλκιδικής πουλούσαν και αγόραζαν ζώα αλλά και τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δημιουργία του πανηγυριού συνδέεται άμεσα με την εύρεση της εικόνα του Αγίου Μαμαντού από μοναχούς της Μονής Βατοπεδίου που διατηρούσαν μετόχι στην περιοχή.

Με το πέρασμα των ετών το πανηγύρι εξελίχτηκε και μετατράπηκε σε μια εμποροπανήγυρη στην οποία συμμετέχουν εκατοντάδες έμποροι και επαγγελματίας ενώ θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες της χώρας.