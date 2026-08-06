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Ο Λάκης Γαβαλάς έγινε 74 ετών και το γιόρτασε με τούρτα και σαμπάνια

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THESTIVAL TEAM

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Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Πέμπτη (06.08.2026) ο Λάκης Γαβαλάς και το γιόρτασε, όπως αρμόζει στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα. Όπως αποκάλυψε μέσω φωτογραφιών που ανέβασε στα social media έσβησε μία εντυπωσιακή τούρτα και ήπιε σαμπάνια.

Ο γνωστός σχεδιαστής που τη νέα σεζόν θα δούμε ξανά στο GNTM, σε ρόλο κριτή, έγινε 74 ετών και έκανε έναν απολογισμό ζωής, επιστρατεύοντας το γνωστό χιούμορ που τον χαρακτηρίζει. Ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε παράλληλα ότι είναι ο πρωτότοκος γιος της οικογένειάς του και δήλωσε ότι νιώθει ευγνώμων για όλα τα γεγονότα που έχει βιώσει στη ζωή του.

«Καλημέρα φίλοι μου,

Σαν σήμερα, ημέρα της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πριν 74 χρόνια, η κυρά Τζοβάννα και ο κυρ Διονύσης έφεραν στον κόσμο τον πρωτότοκο γιο τους…

Ζωή γεμάτη σχολικά κουδούνια, κουδούνια θέατρου, αλλά και κουδούνες για το τολμηρό παράστημα μου…

Το πέρασμα μου μέχρι την στιγμή που μιλάμε, το συνοδεύουν η απεριόριστη αγάπη και η εκτίμηση σας…

Ευγνώμων για όλα τα συμβάντα της ζωής μου αφού ακόμη αισθάνομαι υγιής, ικανός, δημιουργικός…

Η χαρά, η ευτυχία και η πειθαρχία είναι οι κυρίες που με οχυρώνουν και με προστατεύουν…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Λάκης Γαβαλάς.

Λάκης Γαβαλάς

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