Σκάνδαλο στη δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας: Υπάλληλος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και εμφάνισε μετατραυματικό στρες

Σοβαρές παραλείψεις στον χειρισμό υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης εργαζομένου από μέλος του καστ τηλεοπτικής εκπομπής, παραδέχτηκε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ιαπωνίας, NHK (Japan Broadcasting Corporation), ανακοινώνοντας την επιβολή προφορικών επιπλήξεων σε πέντε στελέχη του τμήματος προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο επικεφαλής περιεχομένου της NHK, Χιρόο Γιαμάνα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, κάνοντας λόγο για δυσλειτουργίες του οργανισμού και αναγνωρίζοντας ότι οι χειρισμοί της διοίκησης επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το θύμα.

Η σεξουαλική κακοποίηση μετά από κοινωνική εκδήλωση

Για λόγους προστασίας του εργαζομένου, η NHK δεν αποκάλυψε πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό ούτε άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, ο εργαζόμενος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από μέλος του καστ τηλεοπτικής εκπομπής μετά από κοινωνική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν συντελεστές της παραγωγής.

Μετά το περιστατικό, ο εργαζόμενος αδυνατούσε να εργαστεί κανονικά και αναγκάστηκε να λάβει αναρρωτική άδεια.

Αρκετούς μήνες αργότερα αποκάλυψε στους προϊσταμένους του τι είχε συμβεί και ζήτησε επίμονα να μετακινηθεί σε διαφορετικό τμήμα της εταιρείας.

Απέρριψαν ακόμη και τις ιατρικές εισηγήσεις

Παρότι το αίτημα συζητήθηκε από το τμήμα προσωπικού, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν, επικαλούμενοι την πάγια πρακτική του οργανισμού, να επαναφέρουν τον εργαζόμενο στην ίδια υπηρεσία όπου εργαζόταν πριν από το περιστατικό.

Παράλληλα, αγνόησαν τις συστάσεις τόσο του θεράποντος ιατρού όσο και του γιατρού εργασίας, οι οποίοι είχαν εισηγηθεί τη μετακίνησή του σε άλλο τμήμα.

Τελικά, περισσότερο από τρία χρόνια μετά τη σεξουαλική κακοποίηση, ο εργαζόμενος μετατέθηκε στην υπηρεσία που επιθυμούσε.

Στο μεταξύ, διαγνώστηκε με διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), η οποία αποδόθηκε στη σεξουαλική επίθεση.

Η υπόθεση έφτασε στη διοίκηση έπειτα από χρόνια

Τον περασμένο Απρίλιο, μέσω του εργατικού του σωματείου, ο εργαζόμενος ζήτησε επίσημα από τη NHK να εξηγήσει γιατί δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημά του να επιστρέψει στην εργασία του σε διαφορετικό τμήμα.

Μόνο τότε ενημερώθηκαν για την υπόθεση οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνου και η ανώτατη διοίκηση του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της NHK.

Όπως έγινε γνωστό, παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του προηγούμενου έτους κυριαρχούσε στην ιαπωνική επικαιρότητα το σκάνδαλο σεξουαλικών επιθέσεων που συνδέθηκε με τον πρώην τηλεοπτικό αστέρα Μασαχίρο Νακάι και το δίκτυο Fuji Television, κανείς στη NHK δεν είχε παραπέμψει την υπόθεση στο τμήμα διαχείρισης κινδύνου.

Επιτροπή εντόπισε σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η NHK συγκρότησε ειδική επιτροπή διερεύνησης και αξιολόγησης με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Ύστερα από έρευνα διάρκειας περίπου ενός έτους, η επιτροπή διαπίστωσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του οργανισμού.

Μεταξύ άλλων, κατέληξε ότι η NHK ακολουθούσε άκαμπτα τις υφιστάμενες διαδικασίες χωρίς να εξετάζει εξαιρέσεις ακόμη και σε σοβαρές περιπτώσεις, ενώ διαπίστωσε και έλλειψη οργανωμένων μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και διαχείρισης τέτοιων καταγγελιών.

Ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει ότι δεν θυμάται

Η τηλεοπτική εκπομπή με την οποία συνδεόταν το περιστατικό έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τη NHK, το μέλος του καστ που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν θυμάται τι συνέβη.

Ο επικεφαλής περιεχομένου της NHK, Χιρόο Γιαμάνα, δήλωσε ότι «το γεγονός πως ένας εργαζόμενος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση είναι βαθιά λυπηρό», προσθέτοντας ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα το γεγονός πως ο τρόπος διαχείρισης της υπόθεσης επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το θύμα.